Москвичам пообещали «коралловый» апрель

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об ожидаемом в Москве «коралловом» апреле. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в столице прогнозируется температура воздуха, которая на 1—2°С будет выше нормы. Специалист напомнил, что нормальными считаются показатели в +10,4°С.

«Что касается апреля. На долгосрочной карте преобладают коралловые цвета, желтые с красноватым оттенком. То есть у нас будет «коралловый» апрель», — сказал Тишковец.

По его словам, в период апреля может наблюдаться дефицит осадков. Синоптик уточнил, что это повлияет на большее количество солнечных дней в Москве.

Ранее Тишковец спрогнозировал «персиковое» лето в России.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.