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Общество. Новости

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Мясников напомнил россиянам об инфекционном происхождении рака

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Развитие некоторых видов рака может спровоцировать вирус папилломы человека, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Его словам приводит РИА «Новости».

«Много лет назад японские ученые обнаружили, что самый частый гинекологический рак, рак шейки матки, который убивал миллионы людей на планете, — инфекционная болезнь», – отметил эксперт.

Врач пояснил, что около 50 вариантов вируса папилломы человека могут воздействовать на слизистые, вызванные этим изменения «дают толчок раку». Так, попадая в клетку, патоген вызывает мутации в ее ДНК, которые приводят к перерождению клетки в раковую.

По словам Мясникова, кроме рака шейки матки вирус папилломы человека может спровоцировать развитие онкологических заболеваний горла, головы и шеи, а также мужского полового органа. В качестве меры предосторожности врач призвал вакцинироваться от вируса и регулярно проходить медицинское обследование.

Ранее Мясников назвал переизбыток кальция симптомом рака.

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