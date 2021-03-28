Женщина умерла в бассейне фитнес-клуба в Москве

Московская прокуратура начала проверку после смерти женщины в бассейне одного из частных фитнес-клубов на севере столицы, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в фитнес-клубе на Ленинградском шоссе. По предварительной версии, 50-летняя женщина потеряла сознание во время посещения бассейна, после чего находилась в воде без движения. Она умерла до прибытия врачей.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины произошедшего, будет дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства и безопасности оказываемых фитнес-клубом услуг.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

В октябре 2020 года десятилетний мальчик умер во время тренировки в фитнес-клубе в Москве.