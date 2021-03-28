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Статистика летальных случаев от Covid-19 на одной из улиц в Рио-де-Жанейро, Бразилия, Статистика летальных случаев от Covid-19 на одной из улиц в Рио-де-Жанейро, Бразилия,

Бразилии предрекли коллапс системы здравоохранения из-за коронавируса

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Профессор Дьюкского университета Мигель Николелис оценил влияние пандемии коронавируса нового типа на систему здравоохранения Бразилии. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, структура здравоохранения столкнется с коллапсом.

«Мы перешли рубеж, невообразимый для страны с государственной системой здравоохранения, историей эффективных кампаний по вакцинации и медиками-профессионалами. Следующий этап — коллапс системы здравоохранения», — сказал Николелис.

Согласно представленным данным, в Бразилии еженедельный прирост летальных исходов от коронавируса составляет 2,4 тыс. пациентов. При этом эксперты прогнозируют увеличение этого показателя до 3 тыс. человек через месяц.

Ранее Глава ВОЗ заявил об истощении систем здравоохранения стран на фоне COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 127,4 млн заболевших, свыше 102,6 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19.

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