Бразилии предрекли коллапс системы здравоохранения из-за коронавируса

Профессор Дьюкского университета Мигель Николелис оценил влияние пандемии коронавируса нового типа на систему здравоохранения Бразилии. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, структура здравоохранения столкнется с коллапсом.

«Мы перешли рубеж, невообразимый для страны с государственной системой здравоохранения, историей эффективных кампаний по вакцинации и медиками-профессионалами. Следующий этап — коллапс системы здравоохранения», — сказал Николелис.

Согласно представленным данным, в Бразилии еженедельный прирост летальных исходов от коронавируса составляет 2,4 тыс. пациентов. При этом эксперты прогнозируют увеличение этого показателя до 3 тыс. человек через месяц.

Ранее Глава ВОЗ заявил об истощении систем здравоохранения стран на фоне COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 127,4 млн заболевших, свыше 102,6 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19.