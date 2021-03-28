НОМ констатировал отсутствие существенных нарушений на выборах мэра Якутска

Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах мэра Якутска, не обнаружено, говорится в пресс-релизе Ассоциации НОМ, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в воскресенье.

На выборах главы города Якутска одерживает победу победитель конкурса «Лидеры России» 2019, член ЕР Евгений Григорьев.

«Проблемные случаи имели место быть, однако в 100% случаев городской ТИК давал на них оперативную реакцию и устранял недочеты. Об этом сообщила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова, которая в составе мониторинговой группы регионального общественного штаба выезжала на участки для прояснения обстоятельств», — отмечается в сообщении НОМ.

«27 марта фейки о голосовании распространяли сами наблюдатели. На УИК 756 они приняли за «подготовку вброса» выезд комиссии на надомное голосование, а на УИК 739 заявили, что члены комиссии якобы не могут принимать заявки на голосование вне помещения от родственников, — отмечается в пресс-релизе. — Однако были и случаи, когда комиссии признавали ошибки в своей работе и несли за них ответственность. Так, на участке 796 от наблюдателя поступила жалоба о том, что член комиссии вычеркнула из списка избирателей 17 строк. После обращения представителя мониторинговой группы Общественного штаба по наблюдению за выборами, исполнительного директора Ассоциации НОМ Алены Булгаковой, вышестоящая комиссия приняла решение об отстранении данного члена комиссии с правом решающего голоса от работы со списками и переведена на «термометрию».

По мнению директора благотворительной организации «Право и порядок», кандидата исторических наук Олега Иванникова, который также внимательно наблюдал за ходом кампании, итоги голосования не вызывают сомнений. «Предварительные результаты голосования показывают, что побеждает Евгений Григорьев. Что ж, это закономерно. Его знают в городе как опытного управленца», — отметил Иванников.

Председатель общественной организации «Лига отцов Якутии», генеральный директор Ассоциации саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев подчеркнул, что кандидат от партии «Единая Россия» завоевал поддержку избирателя своими делами.