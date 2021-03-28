Газ взорвался в многоквартирном доме в Екатеринбурге

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Екатеринбурге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В Екатеринбурге по ул. Орловская, 52 на третьем этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси», – рассказал источник.

По его словам, взрыв не привел к пожару. Из дома были эвакуированы 19 человек, в том числе четверо детей, данные о пострадавших уточняются.

26 марта в строящемся частном доме в Новой Москве взорвался газовый баллон, из-под завалов извлекли двоих человек.