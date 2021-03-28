МВД назвало причину ЧП в жилом доме в Екатеринбурге

В Министерстве внутренних дел назвали свою версию причин ЧП в жилом доме в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в квартире произошло воспламенение паров легковоспламеняющейся жидкости, а не взрыв газа, как заявлялось раньше.

Согласно заявлению МВД, в жилом помещении находилась емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Возгорание паров произошло, когда мужчина 1990 года рождения решил закурить возле этой емкости.

«МВД опровергает взрыв (бытового. — «Газеты.Ru») газа», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что мужчина был госпитализирован с 40% ожогов тела.

Ранее стало известно, что в многоквартирном доме на улице Орловской в Екатеринбурге произошел взрыв газа. Из здания эвакуировали 19 человек, в том числе четырех детей. Позднее МЧС рассказало о пострадавшем в результате ЧП.