Россиян предупредили об эпидемии половой инфекции

Уролог Евгений Греков заявил о начале эпидемии новой половой инфекции в России, что ухудшило ситуацию с заболеваниями, которые передаются половым путем. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, причиной эпидемии станет бактерия, которая является устойчивой к антибиотикам Mycoplasma genitalium.

«В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином», — сказал Греков.

Врач добавил, что бактерия может спровоцировать бесплодие и простатиты с тяжелыми болевыми формами.

Он уточнил, что заболевание проявляется в виде цистита и выделение гноя из уретры.

Специалист призвал граждан пользоваться презервативами, а после орального секса проводить обработку антисептиком. Кроме того, Греков указал на важность проверки здоровья полового партнера у врача.

Ранее врачи предупредили о негативных последствиях орального секса.