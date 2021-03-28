СК начал проверку после обнаружения тел младенцев среди мусора в Волгограде

Следователи начали проверку после обнаружения тел двух младенцев на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.

На данный момент сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность предполагаемой матери младенцев, ей оказалась 37-летняя местная жительница. По данным следствия, женщина не знала о своей беременности.

«Роды прошли 25 марта 2021 года по месту жительства, оба плода после рождения признаков жизни не подавали, в связи с чем мать завернула их в мешок и выкинула», – отмечает СК.

Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что на момент появления на свет дети были мертвы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде нашли тела двух новорожденных детей.