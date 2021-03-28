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Общество. Новости

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Армения закупила вакцины AstraZeneca

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Власти Армении приняли решение закупить препарат от коронавируса нового типа от англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает «Интерфакс».

В министерстве здравоохранения страны уточнили, что Армения осуществила закупку 24 тыс. доз вакцины.

Ведомство отметило, что получение препарата прошло в рамках механизма COVAX.

При этом в минздраве подчеркнули, что в первую очередь в кампании по вакцинации примут участие представители групп риска, а именно медицинские работники, сотрудники и подопечные социальных центров, лица с хроническими заболеваниями, а также люди старше 65 лет.

Ранее стало известно, что AstraZeneca хочет выпустить вакцину от COVID-19 в виде спрея.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 127,4 млн заболевших, свыше 102,6 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19.

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