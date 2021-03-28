Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Сотрудники центра Гамалеи ревакцинировались «Спутником V»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал о ревакцинации сотрудников центра препаратом «Спутник V». Об этом сообщает Первый канал.

По его словам, они имеют хорошие иммунные ответы.

«Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались, и ряд из них, пожилых, были перевакцинированы, очень хорошие ответы», — сказал Логунов.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что повторная прививка «Спутником V» может быть эффективнее первичной.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 127,4 млн заболевших, свыше 102,6 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.