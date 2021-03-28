В Петербурге зафиксирован температурный рекорд

Температура воздуха в Санкт-Петербурге побила пятилетний рекорд, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, 28 марта в Петербурге было зафиксировано 14,1°C тепла.

«Таким образом оказался побит прежний рекорд максимальной температуры, продержавшийся всего 5 лет», – написал Леус.

Он пояснил, что предыдущий рекорд тепла 28 марта был зафиксирован в 2016 году, когда столбики термометров поднялись до +13,9°C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам аномальное тепло.