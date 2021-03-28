Бразилия приостановила регистрацию «Спутника V»

Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем (Anvisa) приостановило рассмотрение заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования, сообщается на сайте регулятора.

Причиной приостановки стал неполный комплект документов при подаче заявки, указано в сообщении. Ведомства отмечает, что рассмотрение заявки продолжится, когда будут предоставлены недостающие документы.

Ранее создатели «Спутника V» со ссылкой на доклад министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) США, сообщили, что американские чиновники убеждали Бразилию отказаться от закупки российского препарата.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.