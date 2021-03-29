Мощный взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии

На нефтеперерабатывающем заводе в провинции Западная Ява в Индонезии прогремел мощный взрыв. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter местной радиостанции Radio Elshinta.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 марта.

В сообщении радиостанции указано, что взрыв случился на заводе компании Pertamina в населенном пункте Балонган, после этого на предприятии начался пожар.

Местное издание Republika со ссылкой на очевидцев сообщает, что пламя было видно издалека.

Отмечается, что пожарные, которые прибыли на место, сумели потушить пожар.

Причины ЧП неизвестны. Информация о возможных жертвах или пострадавших пока не поступала.

23 февраля сообщалось, что взрыв произошел на федеральном магистральном газопроводе на территории Оренбургской области.

9 января стало известно о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте.