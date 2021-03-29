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Общество. Новости

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Директор департамента сахалинского вуза арестован по делу о гибели студентов

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Директор департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса Сахалинского государственного университета (СахГУ), в общежитии которого ранее обнаружили двоих погибших студентов, был отправлен пода арест, передает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Как сообщается, этому сотруднику вуза предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей двум и более лицам»).

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