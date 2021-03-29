В Чехии выявлен новый штамм COVID-19

В Чехии был выявлен Новый штамм коронавируса. Об этом сообщает Чешское телевидение.

Как сообщается, новая разновидность COVID-19 была выявлена сотрудниками лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно, которая проводит тестирование на коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что согласно медикам, незафиксированная ранее мутация является более опасной, чем британский или южноафриканский штаммы коронавируса. Ее исследования продолжаются.

По последним данным, в Чехии было зафиксировано уже 1 515 029 случаев COVID-19, выздоровел 1 315 571 пациент, скончались 25 874 человека.