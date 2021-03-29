Свыше 80 человек эвакуировали из спортцентра в Минске из-за ЧП с хлором

Один человек был госпитализирован после ЧП в физкультурно-оздоровительном комплексе Минска, которое произошло вечером в воскресенье, 28 марта. Кроме того, из здания в связи с повышенной концентрацией паров хлора эвакуировали свыше 80 человек. Об этом сообщает сайт МЧС Белоруссии.

В ведомстве сообщили, что спасателям от посетителей физкультурно-оздоровительного комплекса комплекса поступило сообщение о резком удушающем запахе в помещениях комплекса.

«В ходе разбирательства было установлено, что в помещении водоподготовки, расположенной в подвале, производились работы по обслуживанию дозирующей станции. Выяснилось, что коагулянт для осветления воды был ошибочно залит в емкость с хлором, в результате произошла химическая реакция с выделением паров хлора», — говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что были эвакуированы 82 человека. В больницу был доставлен работник комплекса. Ему диагностировали отравление парами хлора.

«При проведении разведки в помещении водоподготовки предельно допустимая концентрация паров хлора превышена в 35 раз», — сказано в сообщении.

В МЧС добавили, что в остальных помещениях комплекса показатели были в норме.