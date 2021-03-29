Из-за пожара на НПЗ в Индонезии эвакуировано около тысячи человек

Из-за сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява были эвакуированы около тысячи человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление государственной нефтегазовой компании Pertamina.

«Около 200 жителей были эвакуированы в актовый зал округа Индрамаю, примерно 400 человек — в Исламский центр Индрамаю и около 350 жителей — в спортивный зал», — сказано в заявлении компании Pertamina.

Как отмечается, жители деревни Балонган также были эвакуированы.

По информации компании Pertamina, на территории предприятия примерно в 00.45 по местному времени (20.45 мск) случился некий инцидент, после которого началось возгорание резервуара. Установить причину возгорания пока не удалось. В момент происшествия лил сильный дождь, и были молнии, указали в компании.

Там также сообщили, что четыре местных жителя получили ожоги при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе. Их уже госпитализировали.

Ранее стало известно, что на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява произошел взрыв.