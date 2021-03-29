На Камчатке альпинист сорвался с вулкана и погиб

На Корякском вулкане в Камчатском крае насмерть разбился альпинист, который совершал восхождение в составе группы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Согласно данным ведомства, туристы пошли на вулкан, однако там стала портиться погода, в результате чего они потерялись.

«Двое мужчин спустились, а третий потерял «кошку» и не мог идти. На его поиски отправились спасатели ПСО, которые в ночь на 27 марта приехали к подножию, а с рассветом 28 марта стали совершать восхождение», — сообщили в министерстве.

В МЧС рассказали, что спасатели добрались до места, откуда альпинист связывался с экстренными службами, но не обнаружили его. Тело мужчины было найдено, когда спасатели спускались с вулкана. В министерстве уточнили, что турист сорвался в ущелье.

Там добавили, что выжившие люди в группе прибыли на Камчатку из Москвы и Костромы, а погибший альпинист был жителем Петропавловска-Камчатского.