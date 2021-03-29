Число пострадавших при пожаре на НПЗ в Индонезии увеличилось до 28

Число пострадавших при сильном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява выросло до 28 человек. Об этом сообщает местный портал kumparan со ссылкой на полицию.

Как уточнили в полиции, пятеро из них получили тяжелые ранения. При этом у 23 пострадавших зафиксированы незначительные повреждения.

Ранее стало известно, что в результате инцидента с данным предприятием пострадали 20 человек. Также сообщалось, что было эвакуировано около тысячи местных жителей.

Как сообщалось, по данным государственной нефтегазовой компании Pertamina, на территории нефтеперерабатывающего завода в индонезийской провинции Западная Ява примерно в 00.45 по местному времени (20.45 мск) произошел некий инцидент, после которого началось возгорание резервуара.