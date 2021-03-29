В Москве в понедельник ожидается до +9°С

В Москве в понедельник, 29 марта, синоптики спрогнозировали до +9°С. В столичном небе будет переменная облачность. В городе будет без осадков, утром местами ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +7...+9°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -4...-2°С. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 761 мм рт. ст., а ночью — 762 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

Ранее синоптик рассказал, какой будет погода в Москве в начале апреля.