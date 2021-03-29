Житель Курской области предстанет перед судом за убийство медсестры

Житель города Фатеж Курской области предстанет перед судом по подозрению в убийстве 21-летней сотрудницы Фатежской районный больницы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь с 26 на 27 марта. Подозреваемый, находясь с девушкой в одном помещении медучреждения, в ходе возникшей между ними ссоры начал наносить ей телесные повреждения, а также давить рукой в область шеи своей жертвы. Потерпевшая погибла от асфиксии.

Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве.

Согласно информации местных СМИ, жертвой инцидента стала медсестра, по подозрению в совершении преступления задержан ее коллега — 30-летний врач-реаниматолог.

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