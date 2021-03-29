Пассажир ударил ножом водителя маршрутки в Петербурге

Пассажир нанес ножевое ранению водителю маршрутного такси в Петербурге, ведется поиск подозреваемого. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Полиция разыскивает пассажира маршрутки, ударившего ножом водителя», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 28 марта поступило сообщение об инциденте напротив дома 188 по улице Коммунаров муниципального округа Горелово.

«Проезжавший в качестве пассажира в маршрутном автобусе маршрута «К-403» неизвестный мужчина в ходе словесного конфликта с 34-летним водителем, уроженцем Средней Азии, нанес ему удар ножом в живот и с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.

Уточняется, что потерпевший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ), отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Магаданской области прокуратура проверяет информацию, согласно которой в городе водитель маршрутки высадил 13-летнего школьника из-за отсутствия у него денег.