В Кремле заявили, что скоро сообщат дату послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата послания президента России Владимира Путину Федеральному собранию скоро будет озвучена. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы сообщим своевременно, мы скоро сообщим», — сказал представитель Кремля.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что дата выступления главы государства якобы намечена на 22 апреля.

11 марта стало известно, что российский лидер начал подготовку послания к Федеральному собранию.

В 2020 году президент России Владимир Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января.