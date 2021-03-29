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Общество. Новости

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В Кремле заявили, что скоро сообщат дату послания Путина Федеральному собранию

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата послания президента России Владимира Путину Федеральному собранию скоро будет озвучена. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы сообщим своевременно, мы скоро сообщим», — сказал представитель Кремля.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что дата выступления главы государства якобы намечена на 22 апреля.

11 марта стало известно, что российский лидер начал подготовку послания к Федеральному собранию.

В 2020 году президент России Владимир Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января.

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