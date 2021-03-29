Суд в Севастополе приговорил россиянку к 12 годам колонии за госизмену

Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданку России Галину Довгополую по обвинению в совершении госизмены в пользу разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Сотрудники ФСБ задержали Довгополую в ноябре 2019 года, тогда женщине было 64 года. Согласно информации спецслужбы, россиянка целенаправленно собирала секретные сведения военного характера по заданию разведки Украины.

В феврале текущего года сообщалось, что осужденный за государственную измену житель Забайкалья Владимир Васильев передавал информацию, составляющую государственную тайну, китайским спецслужбам.

В России за государственную измену или шпионаж (УК РФ Статья 275) нарушителю грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.