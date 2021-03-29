Эксперт оценил вероятность эпидемии половой инфекции в России

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что эпидемии, связанной с Mycoplasma genitalium, которая вызывает половую инфекцию, не ожидается. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, иногда бывают подъемы заболеваемости, однако данная инфекция лечится, если обратиться ко врачу. Также существуют тест-системы, с помощью которых можно выявить данный возбудитель.

«Однозначно, вылечить эту инфекцию можно. Лечится она антибиотиками, но препарат обязательно должен назначать врач», — добавил он.

Кроме того, по мнению врача, для профилактики инфекции необходимо использовать средства индивидуальной защиты, например презервативы, а также желательно иметь постоянного полового партнера.

Ранее уролог Евгений Греков заявил о начале эпидемии новой половой инфекции в России, что ухудшило ситуацию с заболеваниями, которые передаются половым путем.