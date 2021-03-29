ОП рассмотрит представление ОНК Москвы о прекращении полномочий Литвинович

В пятницу комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК проведет внеочередное заседание, на котором будет рассмотрено представление ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий члена ОНК Марины Литвинович вследствие неоднократного нарушения ею Кодекса этики, пишет в своем телеграм-канале ОП РФ.

«На заседание приглашены председатель ОНК Москвы и некоторые ее члены, в том числе сама Литвинович», — говорится в публикации.

«Эта процедура необязательна с точки зрения регламента, однако нами было принято решение пригласить коллег, чтобы они лично могли рассказать о своем видении ситуации, о мотивации принятого ими решения направить представление в Общественную палату, — председатель комиссии ОПРФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов. — Мы бы хотели выслушать все стороны».

Итоги заседания будет утверждать совет Общественной палаты.