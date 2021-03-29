Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Эксклюзив

Администрация «Фуд сити» опровергает проведение спецоперации полиции

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Администрация «Фуд сити» опровергает сообщения о проведении на их территории спецоперации полиции.

«Вопреки распространившимся ложным сообщениям в мессенджерах и на различных интернет-площадках, никаких спецопераций и проверок на территории агрокластера полицией не проводилось, агрокластер работает в штатном режиме. Распространяемая информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении администрации, полученным «Газетой.Ru».

В «Фуд Сити» назвали произошедшее «информационной атакой со стороны недоброжелателей».

«Распространяемая информация всякий раз на поверку оказывается тем, что называется «информационным вбросом», цель которого — нанести ущерб публичному имиджу крупнейшего агрокластера в России», — отмечается в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на территории «Фуд Сити» якобы прошла масштабная спецоперация, в которой участвовали 200 сотрудников МВД. По данным канала, 27 марта на территории агрокластера произошло сразу несколько инцидентов с ножевыми ранениями.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.