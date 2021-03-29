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Общество. Новости

Эксперт оценил переназначение Памфиловой на пост главы ЦИК

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Вклад главы ЦИК Эллы Памфиловой в открытость выборов и соблюдение избирательных процедур сыграл свою роль в ее переназначении, рассказал «Газете.Ru» руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.

В понедельник, 29 марта, члены ЦИК тайным голосованием переизбрали Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет.

«Можно по-разному относиться к прогрессу в работе ЦИК, но он есть. К тому же, если мы посмотрим социологию, станет понятно, что Памфилова пользуется доверием граждан. А это очень важное обстоятельство – все-таки мы говорим об органе, который верифицирует результаты подсчета голосов», — пояснил эксперт.

Кроме того, при переназначении Памфиловой учитывался опыт работы ее команды в «нетривиальных» условиях пандемии в прошлом году, включая надомное голосование и расширенный контроль качества соблюдения норм.

«Помимо этого, Памфилова имеет богатый опыт с большим корпусом наблюдателей, что требует большего количества людей в системе. Далее, я думаю, она будет продолжать развивать различные цифровые проекты, пока находящиеся на стадии «пилотов», — подытожил аналитик.

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