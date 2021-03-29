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Общество. Новости

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Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник лайт»

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Центр Гамалеи подал в Минздрав заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник лайт», передает ТАСС.

Ранее была завершена вторая фаза клинических исследований однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Отмечалось, что данная вакцина будет в основном поставляться на внешние рынки, а в России продолжат использовать «Спутник V».

Кроме того, специалисты уже оценили препарат «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» для использования среди лиц 60 лет и старше. Отмечается, что данные уже отправлены экспертам для оценки.

18 февраля глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о начале третьей фазы исследований вакцины «Спутник Лайт». В Москве вакцинация добровольцев новым препаратом стартовала 27 февраля. На следующий день РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутник Лайт».

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