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Общество. Новости

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ФСБ раскрыла подробности дела украинского футболиста Василенко, осужденного за шпионаж

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Украинский экс-футболист Василий Василенко, которого осудили в России на 12 лет колонии за шпионаж, собирался передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну «Укроборонпром». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства», — заявили в ЦОС.

Там также уточнили, что спортсмен был задержан сотрудниками ФСБ в конце 2019 года в момент получения партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 для государственного концерна «Укроборонпром».

ФСБ сообщила о наличии исчерпывающих доказательств вины Василенко в совершении шпионажа.

Сам Василенко своей вины не признал.

29 марта Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.

В декабре 2020 года стало известно, что бывшего футболиста Василия Василенко осудили на 12 лет колонии строгого режима.

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