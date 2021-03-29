Убивший сослуживцев в Воронеже срочник Макаров пожаловался на дедовщину

Солдат-срочник Антон Макаров, которому инкриминируют убийство трех сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, заявил об элементах дедовщины во время его службы в армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Макарова Ольгу Зиброву.

«Элементы дедовщины, исходя из позиции самого Макарова, имели место быть», — сказала Зиброва.

Она указала, что когда Макаров проходил службу в армии, сослуживцы применяли к нему психическое и физическое насилие.

По словам юриста, эксперты пока не смогли дать ответ на вопрос, могло ли такое обращение с Макаровым привести к тому психологическому состоянию, в котором он находится в настоящее время.

24 марта 235-й Военный гарнизонный суд направил его на лечение в психиатрический стационар специализированного типа Воронежского областного клинического психолого-неврологического диспансера. По информации защитника, Макаров будет проходить лечение не менее двух месяцев.

Как рассказала адвокат, у ее подзащитного было выявлено определенное состояние психики, которое препятствует производству по уголовному делу и установлению его психического состояния на момент совершения действий, в которых он обвиняется. «Сейчас его психическое состояние не соответствует нормам, его вначале надо вылечить, а затем проводить дальнейшее экспертное исследование. Сейчас он не понимает, не осознает характер своих действий», — сказала Зиброва.

Ранее стало известно, что Макарова обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение оружия»).

9 ноября 20-летний Макаров на военном аэродроме Балтимор в Воронеже топором убил офицера, чтобы завладеть табельным оружием. После этого он расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один был ранен. Вооруженный подозреваемый скрылся. Макарова задержали в 47 км от Воронежа.