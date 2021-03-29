Спецслужбы Таджикистана изучают нападение на охранника консульства в Москве

Спецслужбы Таджикистана знают о нападении гражданина республики на охранника консульства страны в Москве. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в спецслужбах.

«Мы в курсе произошедшего инцидента и изучаем сложившуюся ситуацию, и ждем соответствующих документов из Москвы, касающихся личности нападавшего», — сказал источник.

Ранее в Москве гражданин Таджикистана напал с ножом на охранника консульства этой республики.

Инцидент произошел около 11.00 мск. Напавший ударил сотрудника консульства несколько раз кулаком, после чего достал нож. В этот момент охранник и подоспевшие на помощь другие сотрудники консульства скрутили мужчину. Охранник получил незначительные травмы, его жизни ничего не угрожает. В настоящий момент напавший передан полиции.

По имеющимся данным, в Таджикистане мужчина был объявлен в розыск. Его обвиняли в причастности к радикальной группировке.

В консульстве предположили, что в Москве напавший вступил в «спящую ячейку» этой организации. Отмечается, что в последнее время в интернете распространялись радикальные призывы к экстремистам из Таджикистана.