Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Житель Петербурга украл 130 тысяч литров дизельного топлива

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО инженера Ленинградской морской базы Сергея Добкина, который подозревается в краже более 130 тыс. л дизельного топлива у министерства обороны. Об этом пишет РИА «Новости».

«Кронштадтский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Сергею Добкину. Срок меры – 25.05.2021», — говорится в сообщении.

Мужчина подозревается в преступлении по статье «Присвоение или растрата» (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Следователи полагают, что Добкин и соучастники украли 131 тыс. л дизельного топлива, ущерб оценивается в три млн руб. Подозреваемого задержали 26 марта. В тот день суд отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения, продлив задержание на 72 часа.

Следствие утверждает, что если Добкин останется на свободе, он может скрыться от предварительного следствия и суда, а также продолжить свою преступную деятельность. Также известно, что мужчина не работает, но у него есть недвижимость за границей. Кроме того, подозреваемый в настоящий момент оформляет заграничный паспорт.

В суде Добкин и его адвокат возражали против ареста и просили в качестве меры пресечения избрать домашний арест.

Ранее в Минэнерго отреагировали на сообщения о грядущем росте цен на бензин.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.