В Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации домашних животных

В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных. Документ опубликован на сайте Нижней палаты Федерального собрания.

С инициативой выступило законодательное собрание Челябинской области, которое предлагает внести соответствующие изменения в закон «Об ответственном обращении с животными».

«В ст. 13 ФЗ предлагается внести изменение, устанавливающее требование по обязательной регистрации и учету животных», — сказано в пояснительной записке к документу.

Составители законопроекта считают, что данная мера позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также ограничит возможность хозяев оставлять своих питомцев на улице.

Авторы законопроекта отмечают, что бездомные животные могут быть опасны для общества, а питомцы, которые содержатся в антисанитарных условиях, также могут негативно повлиять на здоровье жильцов дома. В тексте уточняется, что для сокращения числа бездомных животных нужно стремиться к устранению причин их появления на улицах. Также предлагается наделить органы государственной власти регионов полномочиями по определению порядка регистрации домашних животных.