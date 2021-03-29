В аэропорту Эквадора в багаже обнаружили 185 черепашек, завернутых в пленку

Таможенники в Эквадоре обнаружили 185 детенышей черепах в одном из аэропортов на Галапагосских островах. Пресмыкающиеся были завернуты в пластиковую пленку и упакованы в чемодан, сообщает «Би-би-си».

Как стало известно, рептилии были обнаружены в аэропорту на острове Балтра во время планового осмотра. Самолет должен был отправить их на материковую часть Эквадора.

По информации официальных источников, десять из этих черепашек погибли.

»Прокуратура и природоохранная полиция принимает меры», — сообщила в своем Twitter Министерство окружающей среды и водных ресурсов Эквадора.

Отмечается, что особи, обнаруженные в чемодане, были взяты в дикой природе, а не из находящихся на Галапагосском архипелаге центров разведения черепах национального парка. О задержании владельца чемодана не сообщается.

Ранее стало известно, что черепаха с легендарным либидо возвращается на Галапагосские острова.