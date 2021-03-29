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Общество. Новости

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В ВОЗ допустили происхождение коронавируса вне Китая

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили, что место, откуда коронавирус начал распространяться, мог находиться вне Китая. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В докладе специалисты рассматривают версию, что вирус появился вне Китая, а уже после проник в страну. Такую версию поддерживает и Пекин, но западные страны отказываются рассматривать ее.

В ВОЗ также допустили, что коронавирус распространился не с рынка морепродуктов «Хуанань» в Ухане.

Ожидается, что ВОЗ опубликует доклад о визите миссии специалистов в Ухань до 30 марта.

В начале года международная группа экспертов ВОЗ провела в Китае около месяца, чтобы понять происхождение коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего выдвинула гипотезы. Самой вероятной причиной считают торговлю дикими животными либо на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане, либо где-то поблизости.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового COVID-19 пандемией.

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