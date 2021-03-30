В Москве задержано и отменено почти 20 рейсов

В аэропортах Москвы задержано и отменено 17 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Сведения представлены по состоянию на 00.30 по мск.

Так, во Внуково задержали два вылета.

При этом один рейс задержали в аэропорту Шереметьево и еще пять были отменены.

В свою очередь в Домодедово было отменено девять вылетов.

Информация о задержках и отменах рейсов в Жуковском отсутствует. Причины задержек и отмены вылетов в данный момент неизвестны.

Ранее стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с шестью странами 1 апреля.

Весной 2020 года Россия прекратила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С августа началось постепенное открытие границ.