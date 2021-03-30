СК назвал возможную причину ЧП в жилом доме в Татарстане

В Следственном комитете России назвали предварительную причину взрыва в девятиэтажном жилом доме в городе Зеленодольске (Республика Татарстан). Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что рассматривают несколько версий в качестве причины произошедшего.

При этом в качестве основной причины СК считает утечку бытового газа.

Кроме того, следователи проводят подсчет точного числа жертв и пострадавших.

Ранее стало известно, что в понедельник, 29 марта, в 20.44 мск поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, 39А. Из под завалов достали женщину, она была передана медикам. Также госпитализированы были еще три человека. Погибшим числится один мужчина.