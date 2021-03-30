Источник назвал еще одну версию взрыва газа в жилом доме в Татарстане

Источник в экстренных службах назвал еще одну возможную версию взрыва в девятиэтажном жилом доме в городе Зеленодольске (Республика Татарстан). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, причиной взрыва могло стать самоубийство хозяина квартиры.

Собеседник отметил, что эта информация на данный момент проверяется.

Кроме того, источник добавил, что газовое оборудование в доме было исправно.

Ранее стало известно, что в понедельник, 29 марта, в 20.44 мск поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, 39А. Из под завалов достали женщину, она была передана медикам. Также госпитализированы были еще три человека. Погибшим числится один мужчина.

До этого СК назвал возможную причину ЧП в жилом доме в Татарстане.