Эпидемиолог дал весенний прогноз по COVID-19 в России

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом нового типа в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она не исключила, что в статистике могут происходить суточные колебания заболеваемости.

«Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19. Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика», — сказала Пшеничная.

По ее словам, из-за температурных колебаний и влажной прохладной погоды могут происходить колебания у многих сезонных вирусов. Эксперт добавила, что такое в теории может произойти и с коронавирусом.

Однако она подчеркнула, что в ситуации с COVID-19 намечен четкий тренд к снижению числа новых случаев заболевания. Инфекционист отметила, что это происходит из-за сохранения ряда ограничительных мер, а также проведения кампании по вакцинации, которая повлияла на выработку коллективного иммунитета.

Ранее в ВОЗ допустили, что рынок в Ухане не был источником коронавируса.

В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».