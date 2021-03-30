Число пострадавших при взрыве в доме в Татарстане выросло до семи

В пресс-службе МЧС рассказали о ситуации с взрывом газа в девятиэтажном жилом доме в городе Зеленодольске (Республика Татарстан). Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, число пострадавших выросло до семи человек.

«По уточненной информации, пострадали семь человек, погиб один», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, в ведомстве добавили, что несущие конструкции дом не были повреждены в результате произошедшего.

Ранее стало известно, что в понедельник, 29 марта, в 20.44 мск поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, 39А. Из под завалов достали женщину, она была передана медикам. Также госпитализированы были еще три человека. Погибшим числится один мужчина.

До этого СК назвал возможную причину ЧП в жилом доме в Татарстане. При этом, по словам источника агентства, причиной мог стать суицид жильца.