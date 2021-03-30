Ученые предупредили о риске повторного заражения COVID-19 для людей старше 65 лет

Сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД Елена Белова рассказала к чему может привести повторное заражение коронавирусом нового типа у людей старше 65 лет. Об этом сообщают «Известия».

По ее словам, данная категория граждан обладает высоким риском заражения на фоне старения иммунной системы и естественных возрастных изменений. Специалист уточнила, что все это оказывает влияние на врожденную и адаптивную защиту организма.

В свою очередь заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов заявил, что эксперты не имеют однозначного мнения о необходимости вакцинировать старшее население.

«Например, недавно выяснилось, что вакцина от AstraZeneca провоцирует тромбообразование, что в возрасте 65 плюс едва ли прекрасная новость», — сказал Отставнов.

Ранее журнал The Lancet также опубликовал исследование о риске повторного заражения коронавирусом после 65 лет.