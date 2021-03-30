В Москве во вторник ожидается до +9°С и дождь

В Москве во вторник, 30 марта, ожидается облачность с прояснениями, а также местами умеренные дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до +7...+9°С. Прогнозируется южный ветер со скоростью 5–10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +4...+6°С. Ожидается облачная погода и дожди, усиление порывов ветра до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба днем и 751 мм ртутного столба вечером.

Ранее ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в Москве.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.