Канада приостановила использование вакцины AstraZeneca

Власти Канады приняли решение о приостановке использования препарата англо-шведской компании AstraZeneca в кампании по вакцинации населения от коронавируса нового типа. Об этом сообщает Associated Press.

Председатель Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс уточнила, что препарат не будет использоваться для вакцинации граждан старше 55 лет. По ее словам, причиной такого решения стали данные о риске образования тромбов у пациентов.

Доктор Джосс Реймер отметила, что вероятность тромбоза после вакцинации препаратом составила 1 к 100 тысячам. Эти данные были получены на основе анализа целевой группы в рамках кампании по внедрению вакцины в канадской провинции Манитобе.

Ранее Минздрав Канады разместил на препарате AstraZeneca предупреждение о тромбах.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 128,1 млн заболевших, свыше 103,3 млн человек выздоровели, а более 2,8 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19.