Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Вакцину AstraZeneca переименовали

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Вакцину англо-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria, сообщается на сайте европейского медицинского агентства EMA.

Переименование произошло на фоне сообщений об опасных осложнениях у получивших вакцину людей. В марте после ряда случаев смертей после вакцинации, а также данных о риске образования тромбов у пациентов после использования препарата AstraZeneca, некоторые страны приостановили использование данного препарата — у ряда вакцинируемых развились проблемы со свертываемостью крови, несколько человек скончались от тромбоза и эмболии легочной артерии.

Однако позднее европейский лекарственный регулятор подтвердил безопасность данного препарата.

Теперь власти Швеции сообщили, что переименование вакцины не повлечет за собой других изменений, кроме внешнего вида упаковки.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.