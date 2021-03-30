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Общество. Новости

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Завершены спасательные работы на месте взрыва газа в Татарстане

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Спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Татарстане завершены, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Все завалы практически разобраны. Людей не обнаружено», – заявили в службах.

29 марта в городе Зеленодольск произошел взрыв газа в девятиэтажном многоквартирном доме. В результате произошедшего погиб один человек, семеро пострадали.

После взрыва было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительной версии, основной причиной инцидента стала утечка газа.

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