Завершены спасательные работы на месте взрыва газа в Татарстане

Спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Татарстане завершены, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Все завалы практически разобраны. Людей не обнаружено», – заявили в службах.

29 марта в городе Зеленодольск произошел взрыв газа в девятиэтажном многоквартирном доме. В результате произошедшего погиб один человек, семеро пострадали.

После взрыва было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительной версии, основной причиной инцидента стала утечка газа.