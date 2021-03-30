Минимум 45 человек погибли в давке на прощании с президентом Танзании

По меньшей мере 45 человек погибли в давке на церемонии прощания с умершим президентом Танзании Джоном Магуфули, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.

Церемония прошла на стадионе в городе Дар-эс-Салам 21 марта. По данным полиции, 45 человек погибли, еще 37 – пострадали.

«Они пошли на стадион, чтобы выразить любовь к своему ушедшему лидеру, но из-за огромного количества людей некоторые стали нетерпеливыми и предпочли использовать неофициальные точки входа, и вот как возникла проблема», – рассказал командующий специальной полицейской зоны Дар-эс-Салама Ласаро Мамбосаса.

17 марта стало известно, что президент Танзании Джон Магуфули умер в возрасте 61 года. За неделю до сообщения о смерти главы государства он был госпитализирован в соседней Кении в связи с заражением коронавирусом нового типа.

Скончавшийся президент не вводил в стране антивирусные меры и карантин. Заразившимся коронавирусом жителям он советовал лечиться молитвами.