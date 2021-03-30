Погибшего при взрыве газа в Татарстане отказались оставить в психдипансере

Мужчина, погибший в результате взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске, в день трагедии был доставлен в психоневрологический диспансер, однако сотрудники учреждения отказались его госпитализировать. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по Республике Татарстан.

По предварительным данным следствия, в день инцидента родственники мужчины, в квартире которого произошел взрыв, привезли его в Зеленодольский психоневрологический диспансер. По словам родных, мужчина злоупотреблял алкоголем, вел себя неадекватно и угрожал уничтожить квартиру.

Следователи возбудили еще два уголовных дела по статьям о халатности и причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности, все дела объединены в одно производство. На данный момент проведен осмотр места происшествия, допрашиваются потерпевшие и свидетели, назначен ряд экспертиз.

29 марта в Татарстане произошел взрыв газа в девятиэтажном многоквартирном доме в Зеленодольске. В результате произошедшего пострадали семь человек. Как сообщало МЧС, взрывом было разрушено шесть квартир. Из под завалов извлекли одну женщину, она была доставлена в больницу.

После взрыва было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительной версии, основной причиной инцидента стала утечка газа. При этом источник в качестве еще одной версии назвал суицид жильца квартиры.

Утром 30 марта стало известно, что спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Татарстане завершены, все завалы были разобраны, людей под ними не обнаружено. По последним данным, число жертв обрушения возросло до двух, скончалась госпитализированная женщина.