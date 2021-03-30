Глава Минпросвещения объяснил падение качества образования в школах

Качество образования в школах снижается из-за многообразия учебных программ, считает министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я помню 90-е годы, когда стали говорить о том, что должно учебников быть много, что должно быть много программ, что должны быть ну чуть ли не в каждой школе свои программы. Конечно, это ведет к тому, что <...> качество образования сразу падает», – рассказал министр.

По его словам, негативное влияние на результаты обучения оказывает разрыв единого образовательного пространства. В частности, в качестве примера глава Минпросвещения привел Финляндию, в которой некогда высокий уровень качества образования на сегодняшний день снижается, так как в стране начались разговоры о необходимости ввести «определенное множество программ, в том числе учебников».

«По каждому предмету должна быть соответствующая концепция, соответствующий минимум содержания образования. Сегодня мы его уже разработали, надеемся, что в ближайшее время он будет принят. И тогда мы как раз воссоздаем то единое образовательное пространство, которым мы в свое время очень гордились», — добавил глава Минпросвещения.

Ранее глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов выразил надежду на очное проведение выпускных вечеров в российских школах в 2021 году.